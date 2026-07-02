Зрители «Алых парусов» скачали трафик, сопоставимый с 10,5 млн фотографий – Билайн

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна.

Во время одного из главных праздников Санкт-Петербурга клиенты Билайна скачали более 12 тысяч гигабайт трафика. Это сопоставимо примерно с 10,5 млн загруженных фотографий.

Гости «Алых парусов» делились впечатлениями в сети буквально в моменте. Самыми популярными приложениями в эту ночь оказались социальные сети и мессенджеры. Также востребованы были поисковые системы, онлайн-карты, видеосервисы, маркетплейсы и онлайн-банки.

Максимальную активность в сети зрители проявили во время концерта на Дворцовой площади, который проходил с 22:00 до полуночи. После этого использование мобильного интернета немного снизилось, однако оставалось высоким во время прохода по Неве брига с алыми парусами и пиротехнического шоу.

Большинство зрителей праздника были из Петербурга и Ленинградской области, однако на красочное шоу приезжали посмотреть и из других регионов. Большинство гостей были из Москвы и Московской области, а также из Новгородской, Тверской, Мурманской областей, Республики Татарстан и Краснодарского края.

- Во время «Алых парусов» смартфоны помогали усилить впечатление от праздника. Выпускники делились фотографиями, общались с друзьям и родителями, а также вели прямые эфиры и пользовались онлайн-сервисами. Мы укрепили сеть, благодаря чему она справилась даже с пиковыми нагрузками, — отметила директор Западного региона Билайна Екатерина Кудряшова.

Чтобы сеть уверенно справилась с повышенной нагрузкой во время «Алых парусов», специалисты Билайна установили 8 дополнительных базовых станций. Оборудование, в том числе мобильные базовые станции и компактные EasyMacro (Изимакро), которые практически незаметны в городской среде, разместили на Дворцовой площади, Дворцовой набережной и у Троицкого моста.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru . г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301. erid: 2W5zFJKUX4d