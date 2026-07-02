Первые прямые рейсы запустили из Петербурга в Анкару

Новый рейс будет востребован не только туристами, но и деловыми путешественниками. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Пулково открыл регулярные рейсы в столицу Турции. Прямое авиасообщение с Анкарой запустили впервые. Время в пути составит всего четыре часа. Рейсы будет выполнять турецкая авиакомпания до пяти раз в неделю.

На торжественной церемонии присутствовали генеральный консул Турецкой Республики в Петербурге Башар Башол и директор по авиационной коммерции управляющей компании аэропорта Асият Халваши.

- Анкара - не просто новый город на карте полетов. Есть реальный запрос со стороны пассажиров: за первое полугодие турпоток в Турцию вырос на 11%, - передает слова Халваши пресс-служба Пулково.

Новый рейс будет востребован не только туристами, но и деловыми путешественниками. Для них важны скорость и комфорт перелета. За прошлый год пассажиропоток между Петербургом и Турцией превысил 1,6 млн человек, что на 21% больше, чем годом ранее.