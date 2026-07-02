Дана Борисова объяснила, почему ее дочь стала затворницей

Дана Борисова раскрыла правду о том, куда исчезла ее дочь Полина Аксенова. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дана Борисова впервые рассказала, куда пропала ее дочь Полина. В разговоре с Общественной Службой Новостей телеведущая призналась, что она какое-то время не выходит на публику и ведет затворнический образ жизни, пока восстанавливает свое ментальное здоровье.

- Полина пьет таблетки, у которых есть побочный эффект в виде набора лишнего веса. Дочь немного поправилась, поэтому решила не появляться в медиапространстве, она боится критики. Некоторые СМИ придумывают, что она якобы изуродовала себя пластическими операциями, на которые ее отправила лично я, но это полная ложь. Полина появится на публике, когда победит лишний вес, - цитируют Дану Борисову в издании.

Напомним, ранее телеведущая помирилась с дочкой после ее жалобы экстрасенсам на тяжелое детство и пьющую мать.