Надежда Бабкина на концерте в Ярославле рассказала о поцелуе с главой и магнитных бурях

Певица высказалась о влиянии космических явлений на человека и не только. Фото: yarnews.net

Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась с ярославцами секретами из своей жизни. Разоткровенничалась певица на своем концерте в Ярославле, что прошел 1 июля в рамках «Театральной недели». Перед концертом журналисты пообщались с певицей, которая поделилась своими мыслями о предстоящем выступлении и других темах. Об этом сообщил yarnews.net.

К примеру, певица высказалась о влиянии космических явлений на человека, отметив, что вечером начнутся большие солнечные выбросы и, соответственно, усилятся магнитные бури.

- Берегите себя, а то, не дай бог, дурь пойдет в голову и начнется беда. Она и сейчас, дурь-то, владеет человечеством, понимаете. Мы как-то падки на это удивительно. Но не все, - рассказала артистка.

Рассказала Бабкина и о важности уважения зрителя и его удивления. Она отметила, что выход на сцену в формате флэшмоба через весь зрительный зал - это один из способов удивить публику.

К слову, во время своего визита Надежда Бабкина побывала в малых городах Ярославской области. Особенно запомнился ее концерт в Мышкине. Певица рассказала забавный случай, произошедший с ней на пароме, а также о неожиданном тандеме с главой Мышкинского округа Анатолием Курицыным, который стал главным героем сцены.