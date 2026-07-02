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НовостиПроисшествия2 июля 2026 12:03

Экс-полицейский из Петербурга получил условный срок за избиение бизнесмена

Подсудимый настаивал, что избил мужчину вне рабочего времени
Регина МАРИНЕЦ
Потерпевший получил сотрясение мозга и ушибы.

Потерпевший получил сотрясение мозга и ушибы.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему заместителю начальника полиции Центрального района Руслану Сентемову. Экс-майора признали виновным в превышении должностных полномочий.

- Ему назначили 3 года и 6 месяцев условно, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября у продуктового магазина на Миллионной улице. Владельца торговой точки задержали, а позже на место в штатском приехал Сентемов. По версии следствия, полицейский, находясь при исполнении, без всяких оснований несколько раз ударил предпринимателя головой и руками. В результате потерпевший получил сотрясение мозга и ушибы.

Сам Сентемов признал, что избил мужчину, но настаивал: он был не при исполнении обязанностей. Обвинение просило для него 4 года колонии, потерпевший хотел, чтобы экс-полицейского оставили на свободе с судимостью.

Сентемова задержали 26 октября. Суд отправил его в СИЗО до 25 декабря 2024 года. Уголовное дело возбудили по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. В итоге суд назначил условное наказание.