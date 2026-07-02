Трое мужчин ограбили коммуналку на Каменностровском ради ноутбука и ботинок

Мужчины угрожали и отобрали у хозяина комнаты личные вещи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали троих мужчин, подозреваемых в грабеже. Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте, где мужчины ворвались в комнату коммунальной квартиры и, угрожая хозяину, похитили его вещи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Поздно вечером к 24-летнему владельцу комнаты пришел знакомый, но не один, а с тремя приятелями. Встреча добром не кончилась: они забрали у хозяина ноутбук, пару ботинок и паспорт. Ущерб оценивается в 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства. Впрочем, грабителей быстро задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте от 21 до 22 лет. Украденные вещи возвращены владельцу.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. Следователи проверяют, не совершали ли они подобных преступлений ранее.