В Петербурге ограничат движение транспорта из-за крестного хода и Дня района

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и объезжать указанные участки. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные – 4 и 5 июля - в двух районах Петербурга введут временные ограничения движения. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

- 4 июля, ограничения введут в Калининском районе. Там пройдут праздничные мероприятия в честь 90-летия района. С 00:00 до 23:59 перекроют участок проспекта Луначарского от Гражданского проспекта до дома №108, корпус 1. На этом же отрезке до улицы Черкасова на весь день запретят остановку транспорта, - говорится в сообщении.

5 июля с 11:30 до 13:30 полностью перекроют движение на Петроградской стороне. Это связано с крестным ходом у Князь-Владимирского собора. Ограничения затронут Храмов переулок, участок улицы Блохина от Храмова переулка до переулка Нестерова, сам переулок Нестерова, Большую Пушкарскую улицу от переулка Нестерова до Введенской улицы, Введенскую улицу и улицу Воскова до дома №1.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и объезжать указанные участки. Общественный транспорт будет работать по временным схемам.