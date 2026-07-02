Две полосы перекроют на КАД рядом с развязкой на проспект Энгельса до 19 июля

На оставшихся полосах введут ограничение скорости до 50 километров в час. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Петербурга будут проводиться дорожные работы. Планируется перекрыть две полосы движения на отрезке между транспортной развязкой с дорогой Петербург - Матокса в Мурино и развязкой с проспектом Энгельса. Работы продлятся с 9 по 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На оставшихся полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час. Работы проводятся для устранения колейности дорожного покрытия.

- Все мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигналы. Информация о перекрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации, - уточнили в пресс-службе компании.

Дорожные работы будут проводиться на участке внешнего кольца КАД с 30 по 24 километр в круглосуточном режиме и в две смены. Сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.