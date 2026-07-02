В Пулково запустят тест беспилотной техники на перроне в сентябре 2026 года

Срок действия экспериментальных правовых режимов продлен с трех до пяти лет. Фото: https://max.ru/pulkovo_led

В аэропорту «Пулково» запустят беспилотную технику на перроне. Багажных беспилотных тягачей начнут тестировать в сентябре 2026 года. Соответствующий документ о внесении изменений в закон подписал президент России Владимир Путин.

- Подписание закона открывает новые возможности для реализации проектов. Тестирование беспилотных багажных тягачей начнется в сентябре 2026 года в рамках экспериментального правового режима, - отметил директор по инновациям «Пулково» Григорий Кузьмин.

Срок действия экспериментальных правовых режимов продлен с трех до пяти лет. Это позволит провести более масштабные и длительные испытания. Ожидается, что внедрение беспилотных технологий повысит производительность труда не менее чем на 25 процентов и приведет к ежегодной экономии операционных расходов более 150 миллионов рублей.

Пулково планирует стать первым аэропортом в стране, где будет использоваться беспилотный транспорт на перроне.