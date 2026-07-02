Детские вкусы выступают в роли «эмоциональной машины времени». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам рассказали, могут ли вкусы из детства помочь справиться с тревожностью. Психолог Екатерина Абрамова в интервью NEWS.ru заявила, что использование любимых с детства вкусов для снятия тревожности - это лишь временное решение, которое не устраняет проблему, а только маскирует ее. По словам психолога, в моменты тревоги психика ищет способы восстановить чувство безопасности.

- Детские вкусы выступают в роли «эмоциональной машины времени», перенося человека в моменты спокойствия и защищенности. Однако этот способ борьбы с тревогой создает замкнутый круг: за кратким облегчением следует чувство вины и новый виток переживаний, - отметила специалист.

Петербуржцам порекомендовали искать другие способы обретения опоры, которые не связаны с детскими вкусами. Это поможет избежать формирования зависимости от еды как способа борьбы со стрессом.