Гастроэнтеролог Кашух: в жару нужно выпивать до трех литров воды в сутки

Эксперт советует пить около 3 литров воды в летний день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду взрослому человеку необходимо до трех литров жидкости в день. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. При этом пить нужно небольшими порциями – по 100–200 мл каждые полчаса.

– Основную часть жидкости стоит выпивать в первой половине дня, а после 18 часов лучше ограничиться 1,5–2 стаканами, чтобы избежать отеков. Важно не дожидаться сильной жажды – это уже первый сигнал об обезвоживании, – пояснила эксперт.

Утром натощак полезно выпить стакан воды комнатной температуры – это восполнит ночную потерю влаги и запустит обмен веществ. Детям требуется около литра в день, подросткам – до двух. Пожилым людям врач советует пить по расписанию, но с оглядкой на хронические болезни сердца и почек.

Хорошая альтернатива воде – несладкий зеленый чай, морсы без сахара, айран и кисломолочные напитки. В воду можно добавить лимон, мяту или огурец. А вот от сладких газировок, алкоголя и крепкого кофе в жару лучше отказаться – они только усиливают потерю жидкости и нагружают сердце.