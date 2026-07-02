Эксперт Чантурия: Люди в крупных городах не представляют свою жизнь без кофе

Несмотря на рост цен, кофе остается популярным напитком у россиян. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Россияне продолжают пить кофе, несмотря на подорожание. Как рассказал URA.RU генеральный директор компании, объединяющей поставщиков и производителей чая и кофе, Рамаз Чантурия, напиток стал частью повседневной культуры, от которой не готовы отказываться даже в кризис.

– Кофе является продуктом современного стиля жизни. Если и будут отказываться, то в самую последнюю очередь. Это самый демократичный маркер современного образа жизни, – пояснил эксперт.

По его словам, спрос остается стабильным, хотя формат потребления меняется: россияне все чаще готовят кофе дома и берут с собой в термокружках. Качество домашних кофемашин выросло, и это давит в первую очередь на заведения формата кофе с собой.

Сейчас в России насчитывается 20 768 кофеен. Лидирует Москва – 4183 заведения, в пятерку также входят Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Дефицита сырья не ожидается: по итогам прошлого года поставки кофе в страну выросли на 15%. Основные поставщики – Бразилия и Вьетнам.