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НовостиОбщество2 июля 2026 13:40

Шеф-повар Березовский рассказал, как приготовить свекольник вкуснее окрошки

Главный секрет таится в умении дать супу настояться пару часов в холодильнике
Дарья ЧАУС
Эксперт рассказал, что свекольник может быть вкуснее окрошки.

Эксперт рассказал, что свекольник может быть вкуснее окрошки.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Шеф-повар международного класса Руслан Березовский поделился с URA.RU рецептом классического свекольника – холодного летнего супа, который незаслуженно остается в тени окрошки. По его словам, основа блюда – насыщенный свекольный отвар, а не мясной бульон. Хотя в разных регионах допускают замену на квас или легкий кефир.

Для приготовления понадобятся свекла, огурцы, картофель, зелень, лимонный сок или уксус, вареные яйца и сметана. Свеклу отваривают, остужают и натирают, картофель варят в мундире. Все ингредиенты смешивают, заливают отваром и убирают в холодильник.

– Готовое блюдо нужно убрать в холодильник на пару часов, чтобы все ингредиенты пропитались и вкус получился более насыщенным, – пояснил Березовский.

Подают свекольник холодным, в охлажденной посуде, чтобы суп не нагревался в жару. Шеф-повар предупредил: хранить блюдо можно не больше суток, иначе начинается брожение. От борща свекольник отличается составом и подачей, от холодника – обязательным присутствием свеклы.