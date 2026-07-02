Садовод Туманов рассказал, как правильно поливать огород в жару

Оказывается, что правильно поливать огород вечером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с URA.RU объяснил, как не погубить урожай в жаркую погоду. Главное правило: поливать лучше вечером – влага меньше испаряется и глубже впитывается. Но для теплиц этот способ не годится: ночная влажность повышается, появляется конденсат, а за ним и болезни растений.

Популярный миф о том, что капли воды на листьях работают как линза и обжигают растения, эксперт опроверг – солнце через них вреда не причиняет.

Для плодовых деревьев Туманов посоветовал проверенный метод: выкопать вокруг ствола несколько ям и лить воду прямо в них.

– Так вся вода оказывается внутри пласта почвы и максимально впитывается корневой системой дерева, – пояснил он.

После полива ямы засыпают сухой землей, чтобы влага не испарялась. После любого полива важно рыхлить почву, иначе верхний слой превращается в корку и вытягивает влагу. Мульчирование тоже помогает, но стоит избирательно – например, для моркови в начале роста.