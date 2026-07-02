Минфин отложил реформу семейной ипотеки на три месяца

Ставка по ипотеке останется не тронутой минимум до октября. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Минфин не стал менять условия семейной ипотеки с 1 июля, как планировалось ранее. Новые параметры программы обещают представить не раньше октября. Как пояснили URA.RU эксперты, решение стало неожиданностью для рынка, который готовился к ужесточению.

Председатель комитета по недвижимости Наталья Перескокова назвала такой разворот осторожным шагом властей.

– Семейная ипотека остается одним из ключевых инструментов поддержки как семей с детьми, так и строительной отрасли. Любое ужесточение способно резко снизить спрос на новостройки, – отметила она.

По данным аналитиков, в мае 2026 года в России продали 31,2 тысячи квартир в новостройках – на 12,4% меньше, чем год назад, и почти вдвое ниже мая 2024-го. Аналитик Василий Кутьин считает, что решение Минфина – спасательный круг для отрасли. В ближайшие месяцы он ожидает рост продаж на 10–15%.

Эксперты сходятся в одном: перенос реформы дает покупателям дополнительное время, но сама программа осенью почти наверняка изменится. Строительные компании уже осторожнее запускают новые проекты, опасаясь снижения спроса после пересмотра условий.