Врач предупредила об опасных последствиях офисной работы для печени

Еще одним фактором риска врач назвала нарушение режима дня и хронический стресс. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Длительная работа в офисе и недостаток физической активности могут стать причиной развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на ассистента кафедры госпитальной терапии имени академика Г. И. Сторожакова Института клинической медицины Пироговского университета Анну Тихомирову.

По словам специалиста, заболевание может развиваться даже у людей с нормальной массой тела. Главную роль играет не вес, а малоподвижный образ жизни.

- Ключевым фактором является гиподинамия. При недостатке физической активности уменьшается мышечная масса, а именно мышцы являются основными потребителями глюкозы. Избыток сахара начинает перерабатываться в печени и превращается в жир, - объяснила Анна Тихомирова.

Врач отметила, что ситуацию усугубляют частые перекусы сладостями и продуктами с высоким содержанием быстрых углеводов. Это способствует повышенной выработке инсулина, который препятствует расщеплению жиров и способствует их накоплению в печени.

Кроме того, негативное влияние оказывает рацион с недостатком клетчатки. По словам эксперта, это нарушает баланс кишечной микрофлоры, усиливает воспалительные процессы и может привести к прогрессированию заболевания.

Еще одним фактором риска врач назвала нарушение режима дня и хронический стресс.

- Печень работает по собственным биологическим часам. Если режим питания нарушается, возникают метаболические сбои. Хронический стресс также играет важную роль: гормон кортизол способствует развитию инсулинорезистентности и накоплению жира в печени, - подчеркнула специалист.

Эксперты рекомендуют людям с сидячей работой регулярно двигаться в течение дня, придерживаться сбалансированного питания, соблюдать режим сна и по возможности снижать уровень стресса, чтобы уменьшить риск развития заболеваний печени и других нарушений обмена веществ.