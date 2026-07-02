Троих петербуржцев будут судить за хищение миллиона рублей через фиктивное трудоустройство

Теперь материалы уголовного дела рассмотрит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском районе Санкт-Петербурга завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством дворника. Перед судом предстанут трое сотрудников управляющей компании, которых обвиняют в хищении более 1,1 миллиона рублей, сообщает издание 78.ru со ссылкой на правоохранителей.

По версии следствия, фигуранты на протяжении нескольких лет оформляли заработную плату на несуществующего сотрудника, после чего присваивали перечисленные денежные средства.

- В ходе расследования уголовного дела фигурантами добровольно в полном объеме погашен причинённый ущерб. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Теперь материалы уголовного дела рассмотрит суд, который примет решение предъявленного обвинения.