Новый образовательный комплекс со школой и детсадом построили на Муринской дороге

Новый комплекс рассчитан на 470 учащихся. Фото: komstroy.spb.ru

В Красногвардейском районе завершилось строительство образовательного учреждения, включающего детский сад и начальную школу. Комплекс рассчитан на 470 учащихся: 170 мест предусмотрено для воспитанников детского сада в возрасте от 1,5 до 7 лет и до 300 мест - для учащихся начальной школы. Комплекс расположился на Муринской дороге. Об этом сообщили на портале «Строительный Петербург».

- В комплексе построили детский сад с современными игровыми зонами, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, игровые площадки, - рассказали на портале.

В начальной школе отстроили учебные классы, компьютерные классы, кабинеты иностранных языков, музыки, ИЗО и технологий, библиотека, спортивный и актовый залы, бассейн, столовая. Также предусмотрены игровые и спальные помещения для младшеклассников, посещающих группы продленного дня.

Кроме этого, в детском саду создана комбинированная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории школы есть беговые дорожки и футбольное поле.