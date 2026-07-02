Доступность для маломобильных петербуржцев на избирательные участки обеспечат на время выборов

Списки избирательных участков опубликуют в районных газетах. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На рабочей встрече с главами районных администраций Петербурга губернатор Александр Беглов обсудил подготовку к выборам в Госдуму и Законодательное Собрание, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- На администрациях районов лежит особая ответственность за помощь избирательным комиссиям в проведении выборов. Мы все знаем, насколько непростая сегодня обстановка. Голосование в Северной столице должно пройти спокойно, открыто, по-петербургски, - рассказал Александр Беглов. Он также призвал оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать избиркомы всем необходимым.

Списки избирательных участков планируется опубликовать в районных газетах. Они должны быть обнародованы к 20 июля. Также рассматривается возможность привлечения муниципальной прессы к информационной кампании.

На избирательных участках будет организована буфетная зона, а внимание уделено питанию для членов участковых избирательных комиссий, полиции и служб безопасности.