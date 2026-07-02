Аудиоловушки запустили в Новоорловском заказнике Петербурга для мониторинга экосистемы

Нейросеть автоматически распознает акустические сигналы. Фото: https://max.ru/k_soloveichik

В Новоорловском заказнике запустили «аудиоловушки». Они являются частью системы непрерывного экологического мониторинга заповедных территорий. Об этом сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Кирилл Соловейчик.

- Весной в заказнике разместили аппараты, которые непрерывно фиксируют звуки природы. Собранные данные используют для обучения искусственного интеллекта. Нейросеть автоматически распознает акустические сигналы. Это позволяет отслеживать состояние экосистемы и оперативно выявлять любые отклонения, - рассказал Соловейчик.

«Аудиоловушки» фиксируют как естественные процессы, например, пение птиц и сезонные изменения, так и потенциальные угрозы, вроде выстрелов или шума от техники. Технология помогает не только контролировать ситуацию, но и анализировать видовой состав фауны заказника.