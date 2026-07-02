Беглов: В июле на Большом Смоленском мосту приступят к новому этапу строительства

Строительство на Большом Смоленском мосту идет с опережением графика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле на Большом Смоленском мосту начнется установка деформационных швов и гидроизоляция конструкций. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

- Сейчас на мосту продолжаются пусконаладочные работы в технических помещениях и на механизмах опор пять и шесть. Строители активно готовятся к установке деформационных швов, которые будут компенсировать расширение и сжатие конструкций при температурных изменениях, снижая нагрузки на основные элементы моста, - рассказал Александр Беглов.

Также ведется подготовка к укладке гидроизоляционного слоя на пролетное строение - необходимый этап перед монтажом дорожного покрытия.

Кроме этого, на развязках, соединяющих мост с улично-дорожной сетью Петербурга, возводятся эстакады.

- Строительство на Большом Смоленском мосту идет с опережением графика, - добавил Беглов.