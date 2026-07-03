Петербург восстановит в Мариуполе еще 10 объектов в 2026 году

За четыре года город на Неве уже восстановил в Мариуполе 56 объектов. Фото: Смольный

В этом году петербургские специалисты восстановят в Мариуполе десять объектов. Сейчас работы идут на 14 площадках. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

- В планах - ЗАГС, фонтаны, спортивные сооружения, многоквартирный дом и инженерные сети в трамвайном депо, - рассказал градоначальник.

За четыре года город на Неве уже восстановил в Мариуполе 56 объектов. Среди них школы, детские сады, жилые дома, общественные пространства и фонтаны. Петербург помогает Мариуполю с 2022 года после освобождения города.

Беглов подчеркнул, что Петербург будет помогать городу-побратиму столько, сколько потребуется. Все работы выполняют как для себя. Восстановление идет по графику, объекты сдают в срок. Городские власти контролируют каждый этап строительства.