Женский взвод ДПС могут возродить в Петербурге

В региональной полиции служит лишь одна девушка-инспектор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области рассматривают идею воссоздать женское подразделение дорожно-патрульной службы. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника управления Антон Ахминов.

В Ленинграде в свое время существовал целый женский взвод, но практика ушла. Сейчас же, по словам Ахминова, женский взвод нужен в первую очередь для услады глаз водителей и привлечения медийного внимания, а не контроля безопасности на дорогах.

- В региональной полиции служит лишь одна девушка-инспектор в одном из подразделений Ленинградской области. Еще одна планирует перевестись в отдел по Фрунзенскому району и уже подала документы, - говорит Ахминов.

Женский взвод в ленинградской ГАИ создавали в конце 1970-х годов. Около ста девушек контролировали движение на самых ответственных участках - в частности на Московском проспекте, где часто проезжали правительственные и иностранные кортежи. Однако эксперимент признали неудачным, так как инспекторы-женщины проявляли чрезмерную принципиальность к нарушителям, не считаясь с чинами и званиями.