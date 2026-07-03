Почти треть петербуржцев ссорятся с коллегами из-за отпусков

Большинство ссор, по словам респондентов, разгораются из-за летнего периода. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 28% работающих петербуржцев хотя бы раз сталкивались с конфликтами в коллективе из-за графика отпусков. При этом 66% опрошенных заявили, что ссор при планировании отдыха на их работе не бывает. Такие данные получили специалисты сервиса SuperJob, опросившие 1600 экономически активных россиян по всей стране.

Из тех, кто признался в разногласиях, 21% смогли договориться между собой, не привлекая начальство или кадровиков. Остальные 7% рассказали, что уладить конфликт удается только с помощью руководства или отдела кадров.

- Большинство ссор, по словам респондентов, разгораются из-за летнего периода - об этом заявили 79% опрошенных, - уточняется в аналитике.

Мужчины ссорятся с коллегами из-за отпусков чаще женщин - 31% против 25%. В молодых коллективах до 35 лет конфликты возникают реже: только 20% против 31% среди более взрослых сотрудников. Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже, чем те, кто зарабатывает меньше.