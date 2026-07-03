Трое детей пострадали и лишились родителей в ДТП с фурой на КАД

Детей госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое взрослых и пострадали трое детей в ДТП на КАД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло на 33-м километре внутреннего кольца КАД в ночь на 2 июля. Водитель автомобиля Kia столкнулся с прицепом грузовика. За рулем фуры был 41-летний мужчина - он проводил работы по удалению дорожной разметки.

- В результате аварии водитель легковушки и его 35-летняя пассажирка погибли на месте. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. В салоне также находились трое детей 15, пяти и полутора лет. Их перевозили без детских удерживающих устройств, - рассказали в полиции.

Всех детей госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Самый младший ребенок попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.