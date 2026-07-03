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НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:46

Нелегальную партию сигарет и вейпов на 20 млн рублей изъяли в Петербурге

Отец и сын, организовавшие нелегальный бизнес, находятся под домашним арестом
Регина МАРИНЕЦ
Часть товара имела маркировку с признаками подделки.

Часть товара имела маркировку с признаками подделки.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Отец и сын из Петербурга организовали нелегальный бизнес по продаже контрафактных сигарет, вейпов и другой табачной продукции. Всего у них изъяли товаров на 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники одновременно проверили несколько торговых точек в Кировском районе. В ходе рейда изъяли более 58 тысяч пачек сигарет, свыше 13 тысяч электронных систем доставки никотина и флаконов с жидкостями для вейпов, а также почти тысячу банок жевательного табака.

- Часть товара имела маркировку с признаками подделки, другая продукция не была маркирована вовсе, - пояснили в полиции.

Организаторами нелегального бизнеса оказались 61-летний мужчина и его 31-летний сын. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.