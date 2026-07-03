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НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:53

Мужчина чудом выжил во время взрыва в гараже в Сестрорецкевидео

Хозяин гаража даже не пострадал, хотя и испугался
Регина МАРИНЕЦ
Момент взрыва попал на записи с камер видеонаблюдения. Фото: telegram-канал «Курортный Экстренно»

Момент взрыва попал на записи с камер видеонаблюдения. Фото: telegram-канал «Курортный Экстренно»

Взрыв, предположительно, газового баллона произошел в гаражном кооперативе в Сестрорецке. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Курортный Экстренно», официальной информации о происшествии не поступало.

- 2 июля около 11:00 был взрыв на Транспортной улице. Работали экстренные службы, - уточняется в сообщении.

Взрыв в гараже в Сестрорецке

Видео: telegram-канал «Курортный Экстренно»

Момент взрыва попал на записи с камер видеонаблюдения. От ударной волны в гараже выбило ворота, а изнутри вырвались клубы дыма, пыли и различного мусора. Судя по кадрам, в самом помещении царит полный хаос.

Несмотря на это, мужчина – вероятный хозяин гаража – не пострадал. Он вышел на улицу несколько озадаченный и испуганный, но целый и невредимый. Предположительно, он мастерил обогреватель, но что-то пошло не так. Точные причины детонации выясняют специалисты.