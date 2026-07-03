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НовостиПроисшествия3 июля 2026 8:16

12-летняя девочка ушла за грибами в лес в Тосненском районе и бесследно исчезла

Девочка в желтом дождевике уже вышла из леса, но до дома так и не дошла
Регина МАРИНЕЦ
Телефон девочки выключен, дозвониться невозможно.

Телефон девочки выключен, дозвониться невозможно.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

12-летняя девочка пропала по дороге домой в Тосненском районе. Она ушла за грибами и не вернулась. На ее поиски вышли волонтеры поисково-спасательных отрядов.

Последний раз она выходила на связь в пять часов вечера. Тогда Милана сообщила отцу, что собирает лисички на лесной опушке. После этого телефон отключился, и связь с ребенком прервалась.

По камерам видеонаблюдения удалось отследить путь девочки: она вышла из леса и двигалась по садоводству, но до дома так и не дошла. Мать Миланы рассказала журналистам 78.ru, что телефон дочери выключен, дозвониться невозможно.

- Рост девочки 167 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. На ней были желтый дождевик, футболка, черные джинсы и кеды. Предположительно, с собой у девочки может быть рюкзак, - опубликовал приметы девочки ПСО «Северо-Запад».

Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию или волонтерам. Поиски продолжаются.