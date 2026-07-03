Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПетербургская стройка3 июля 2026 8:59

Мини-отель и магазины откроют в Апраксином дворе после реставрации

На фасадах расчистили и восстановили кирпичную кладку
Регина МАРИНЕЦ
Все работы ведут с сохранением подлинных элементов.

Все работы ведут с сохранением подлинных элементов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что откроют в пятом корпусе Апраксина двора после реставрации. Инвестор уже получил разрешение КГИОП и ведет ремонт в соответствии с проектом.

- В подвале, на первом и втором этажах разместят склады и магазины. Третий и четвертый этажи отдадут под номера мини-отеля, - следует из документации.

До начала реставрации провели историко-архивные изыскания и техническое обследование. Сейчас специалисты уже укрепили и гидроизолировали фундаменты, смонтировали перекрытия и лестницы. Идут работы на кровле и ремонт кирпичной кладки.

На фасадах расчистили и восстановили кирпичную кладку, раскрыли ранее заложенные окна. В столярной мастерской реставрируют деревянные рамы, воссоздавая утраченные по сохранившимся образцам. Все работы ведут с сохранением подлинных элементов, по методикам КГИОП.

Одновременно восстанавливают корпуса 37 и 38 - там будет торговый комплекс. Всего на территории Апраксина двора 68 зданий, 51 из которых - объекты культурного наследия. Реставрация входит в приоритетный проект Петербурга по сохранению исторического наследия.