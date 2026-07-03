Завершен первый этап реставрации Дворца бракосочетания на Английской набережной

Во дворце регистрируют браки каждая пятая пара города. Фото: Смольный

В Петербурге завершили первый этап реставрации Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной. Специалисты отремонтировали кровлю особняка Павла фон Дервиза, а теперь готовятся приступить к фасадам. К концу лета здесь установят строительные леса, укрытые защитной сеткой.

- В 1959 году здесь открылся первый в СССР Дворец бракосочетания. Молодожены делают первые шаги в новой жизни с видом на Петропавловский собор, Кунсткамеру и другие знаменитые здания. Во дворце регистрируют браки каждая пятая пара города, - отметили в пресс-службе Смольного.

Почти семь десятилетий здание не видело ремонта. Сейчас кроме кровли и фасадов обновят инженерные сети и рабочие помещения. После завершения всех работ фасады дворца вернут исторический облик.

Первые постройки на этом месте появились в XVIII веке. Современный облик в стиле флорентийского ренессанса здание получило в 1889-1890 годах по проекту архитектора Александра Красовского. До революции владельцем был великий князь Андрей Владимирович, двоюродный брат императора Николая II.