Александр Беглов рассказал о реставрации Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной

Завершили ремонт крыши Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной. Фото: Смольный

На Английской набережной завершился первый этап обновления особняка Павла фон Дервиза – Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной. Там закончили работы по ремонту кровли. Впереди – обновление фасадов. По сообщению пресс-службы администрации города, к концу лета там будут установлены строительные леса, укрытые защитной сеткой.

- Почти семь десятилетий этот востребованный дворец не приводили в порядок. После завершения всех работ фасады дворца предстанут в своем изначальном виде. Атмосфера исторического, парадного Петербурга сделает еще более торжественной церемонию создания семьи, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Последний серьезный ремонт проводился в здании перед открытием Дворца бракосочетания в 1959 году. Реставрация предполагает также обновление инженерных сетей и рабочих помещений в 2027 году. Стоит отметить, что этот особняк является объектом культурного наследия федерального значения.