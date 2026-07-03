СКР возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней школьницы в СНТ в Ленобласти. Фото: Следком

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти. Напомним, все произошло в СНТ «Захожье-5». Школьница ушла из дачного дома днем 2 июля – сказала родителям, что пойдет на знакомую лесную опушку собирать лисички. Она надела яркий желтый дождевик, потому что шел ливень. Но через пару часов ребенок перестал отвечать на звонки родных. На следующий день, когда пропавшую школьницу искали силами двух поисковых отрядов, ее тело нашли в лесополосе.

Криминалисты продолжают работать на месте ЧП. Фото: Следком

Видео с места убийства 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти Видео: Следком

- На теле обнаружены признаки насилия. Следователи регионального СК России совместно со следователями отдела криминалистического сопровождения следствия по СЗФО, а также ГУ криминалистики СК России, а также экспертами Судебно-экспертного центра СК России осматривают место происшествия назначают необходимые экспертизы, - передает пресс-служба Следкома.

Убийцу ребенка ищут, Дело возбуждено по второй части статьи 105 УК РФ «Убийство совершеннолетнего». Значит, преступнику грозит пожизненное.