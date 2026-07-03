Двое рабочих из Саратова потеряли сознание в колодце и погибли

В Саратове погибли двое рабочих в колодце. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Саратове расследуют дело о трагической гибели двоих рабочих в колодце сети водоснабжения. Подробности ЧП рассказало издание «ФедералПресс». Известно, что мужчины полезли в колодец на Технической улице в пятницу, 3 июля, чтобы проверить, не засорен ли он и работает ли исправно. Но они не надели средства индивидуальной защите, внутри обоим стало резко плохо.

- Рабочие потеряли сознание и скончались в колодце, - уточнили изданию в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области. – По факту гибели мужчин возбудили уголовное дело по третьей части статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть двух лиц».

Виновных в гибели рабочих установит следствие. В теории им грозят принудительные работы, либо до пяти лет колонии. Кроме того, санкции данной статьи подразумевают, что должностному лицу могут запретить занимать свой пост на срок до трех лет.