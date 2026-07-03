Карманников из метро Петербурга отправили в колонию

Общая сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор трем карманникам, которые воровали телефоны и кошельки у пассажиров метро. Преступления совершали на станциях «Маяковская», «Гостиный Двор» и «Невский проспект» с февраля по июнь 2023 года.

Карманники действовали в час пик. Они создавали искусственную давку и помехи при входе в вагоны, после чего вытаскивали ценные вещи из карманов и сумок. От их действий пострадали девять человек, включая иностранцев. Общая сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

- Один из фигурантов получил шесть лет колонии общего режима, двое других - пять с половиной лет. Один из них отправится в колонию строгого режима как рецидивист. Создатель и глава группы умер до вынесения приговора, его дело прекратили, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Все подсудимые признали вину, но отрицали, что действовали как организованная группа. С одного из осужденных суд взыскал 170 тысяч рублей в пользу потерпевших.