«Пускай запрещают»: Режиссер «Маши и Медведя» высказалась о попытке отменить прокат мультфильма в Британии

"Машу и Медведя" не запретить. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Попытки британских властей отменить показ «Маши и Медведя» станут бесплатной рекламой для сериала. Таким мнением поделилась с изданием «Абзац» режиссер культового российского мультфильма Наталья Мальгина. По ее словам, анимация должна оставаться вне политики, а боязнь чиновников из ЕС перед картиной выглядит необоснованной и, мягко говоря, странной.

- Пускай запрещают. Любая такая реакция будет рекламой для нас. Я бы вообще не хотела никак реагировать на эти заявления. Не понимаю, чего они опасаются. Я не в европейской власти, поэтому не могу за них сказать, - ответила журналистам режиссер «Маши и Медведя».

Напомним, ранее около 50 британских депутатов из палаты общин отправили обращение к правительству, в котором требуют запретить показ мультфильма на территории страны. В образах героев «Маши и Медведя» иностранцы почему-то увидели пропаганду. Беспокоиться чиновники Европы начали сразу после новостей, что стриминговый сервис Netflix купил права на показ еще двух сезонов известного мультфильма.