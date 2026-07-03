Доходы бюджета Петербурга за первое полугодие выросли на 9 процентов

Исполнение бюджета на начало июля выше прошлогоднего и составляет 42,3%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В бюджет Петербурга за первые шесть месяцев 2026 года поступило 684,7 млрд рублей. Это 46,8% от годового плана. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 108,9%. Собственные доходы города составили 667 млрд рублей.

- Основную часть поступлений - 70,8% - обеспечили два налога: НДФЛ и налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц принес в казну 279,4 млрд рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Налог на прибыль составил 192,4 млрд рублей - рост на 4,8%, - сообщили в Смольном.

Исполнение бюджета на начало июля выше прошлогоднего и составляет 42,3%. В абсолютном выражении прирост - 65,7 млрд рублей. Выросли поступления от специальных налоговых режимов для малого бизнеса - до 65,7 млрд рублей, имущественных налогов - до 53,8 млрд, акцизов - до 23 млрд рублей.

Расходы города, как и прежде, направлены на социальную поддержку и развитие. Больше всего средств выделено на образование - 174,5 млрд рублей, социальную политику - 133,7 млрд, транспорт - 112,5 млрд и здравоохранение - 71,5 млрд рублей.