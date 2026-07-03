«Не несите чушь»: Директор Кашпировского опроверг новости о том, что молодая жена забрала у целителя квартиру и деньги

Сообщалось, что маг переписал на молодую жену квартиру, и все доходы тоже уходят к ней. Фото: стоп-кадр с RUTUBE.

Директор Анатолия Кашпировского опроверг информацию о том, что известный советский гипнотизер потерял свою квартиру и деньги из-за жены. Новость появилась в соцсетях накануне: писали, что 84-летний Кашпировский под влиянием своей молодой третьей жены и личной помощницы Гулизар Чалбашовой переписал на нее свою двухкомнатную квартиру в Москве за 20 миллионов рублей, а также все доходы с его «целительской» деятельности уходят теперь тоже к ней на банковские счета. Но представитель экстрасенса Анатолия опроверг эти слухи, пишет «Абзац».

- Скажите коллегам, чтобы они не несли чушь, - заявил директор Кашпировского.

Отметим, что снова зарабатывать на своем целительстве Кашпировский начал в 2024 году, когда возобновил гастроли по стране. Разница с третьей женой у него при этом 33 года. Роман завязался, когда экстрасенс еще был в прошлом браке.