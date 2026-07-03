Дворы 65 школ и детсадов Петербурга приведут в порядок к 1 сентября

В школе №305 и №314 заменят асфальтовое покрытие. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

К началу нового учебного года в Петербурге приведут в порядок территории более 60 образовательных учреждений. ГАТИ уже выдала 65 ордеров на проведение работ по благоустройству школ, детских садов, спортивных и молодежных центров.

- Больше всего объектов обновят во Фрунзенском районе - там запланировано более 10 адресов. В остальных районах приведут в порядок по две-четыре территории, - пишет Piter.TV.

В школе №305 и №314 заменят асфальтовое покрытие. Местный Центр физкультуры, спорта и здоровья обновит спортплощадки сразу на пяти адресах. В Красносельском районе такие же работы проведут на восьми объектах.

Инспекторы ГАТИ взяливсе эти адреса под особый контроль. Каждое лето они следят за ходом работ, чтобы к 1 сентября школы и детские сады встретили учеников обновленными и ухоженными.