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НовостиОбщество3 июля 2026 12:48

Бизнесмена из Петербурга осудили на 9 лет за хищение денег дольщиков

Также ему придется выплатить моральную компенсацию пострадавшим
Регина МАРИНЕЦ
Общая сумма ущерба составила почти 217 млн рублей.

Общая сумма ущерба составила почти 217 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Петербурге вынес приговор бывшему гендиректору компаний «ЛенСпецСтрой» и «ЛенОблСтрой» Дмитрию Астафьеву. Его признали виновным в присвоении средств дольщиков.

- Двое помощников руководителя стали пособниками, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

С 2013 по 2017 год Дмитрий Астафьев вместе с сообщниками похитил деньги вложившихся в строительство жилья. Общая сумма ущерба составила почти 217 млн рублей. Следствие установило, что аферисты действовали по отработанной схеме.

Суд назначил экс-гендиректору 8 лет и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Его сообщники получили по 5 лет условно и штрафы по 100 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты обязаны выплатить пострадавшим около 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Арест на имущество осужденных сохранен для обеспечения исполнения приговора. Потерпевшие вправе требовать возмещения ущерба в гражданском порядке.