Число вакансий в сфере здравоохранения в Петербурге за год выросло на 48 процентов

Жители города могут бесплатно получить новую профессию в рамках программы "Кадры". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За год количество вакансий в сфере здравоохранения в Петербурге увеличилось на 48 процентов. На июль 2026 года количество вакансий составило 6,5 тысяч. Больницы и поликлиники города активно ищут как врачей, так и средний медицинский персонал. Наибольший дефицит - среди медицинских сестер (около 3,3 тысячи вакансий), также востребованы рентгенолаборанты (300 вакансий), санитарки операционных (270 вакансий), врачи скорой помощи (250 вакансий) и врачи-терапевты (240 вакансий). Об этом сообщила пресс-служба комитета по труду и занятости населения.

- Центр занятости населения Петербурга помогает работодателям и соискателям. Организуется бесплатное профессиональное обучение и сопровождение. Благодаря этому за первые шесть месяцев 2026 года число трудоустроенных медицинских работников увеличилось на 18,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметили в комитете.

Жители города могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию в рамках национального проекта «Кадры». Среди доступных программ: «Сестринское дело в педиатрии», «Специалист по медицинскому массажу», «Медицинская сестра в анестезиологии и реаниматологии» и «Скорая и неотложная помощь».