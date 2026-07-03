130 тонн металлоконструкций смонтировали во время капремонта Рубежного путепровода

После капремонта Рубежный путепровод будет соответствовать современным стандартам. Фото: gov.spb.ru

В Курортном районе Петербурга активно идет реконструкция Рубежного путепровода. На объекте завершено возведение новых опор и монтаж основных металлоконструкций пролетного строения, общий вес которых превышает 130 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

- Сейчас специалисты проводят финальную сборку: сваривают монтажные стыки, чтобы объединить все элементы в единое целое. Также укрепляются конусы крайних опор для защиты грунта от природных воздействий, - отметили в пресс-службе комитета.

Завершается сборка лестничных сходов, которые станут частью будущих пешеходных зон. В ближайшее время пролетное строение установят с временных опор на постоянные, после чего начнётся укладка железобетонной плиты проезжей части.

Реконструкция проводится поэтапно, чтобы не ограничивать движение транспорта. После завершения работ движение будет переключено на обновлённую часть путепровода.

По завершении капитального ремонта Рубежный путепровод будет соответствовать современным стандартам. После реконструкции появятся четыре полосы для движения, пешеходные тротуары и велодорожка. Над железнодорожными путями установят защитные экраны для повышения безопасности.