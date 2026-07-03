Несколько лет в коллекции зоопарка не было верблюдов. Фото: https://max.ru/id7813671209_gos

Ленинградский зоопарк пополнился двумя молодыми верблюдицами. Они родились в 2023 году на этно-ферме «Верблюжий рай» в Горячем Ключе и теперь будут жить в просторном вольере, который недавно обновили. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского зоопарка.

- Несколько лет в коллекции зоопарка не было верблюдов, и посетители часто спрашивали о том, когда они снова появятся. Теперь гости зоопарка смогут увидеть этих удивительных животных, - рассказали в пресс-службе.

Пару молодых двугорбых верблюдов из Горячего Ключа поселили в Ленинградский зоопарк Видео: https://max.ru/id7813671209_gos

Верблюдицы провели на ферме свои первые годы жизни, а два дня назад, преодолев более 2000 километров, они прибыли в Петербург. Сейчас животные привыкают к новому окружению и петербургскому климату.

Пока верблюдицы адаптируются, сотрудники зоопарка создают для них спокойную обстановку. Посетители уже могут увидеть новых жительниц зоопарка и понаблюдать за их освоением на новом месте.

У верблюдиц пока нет имён - их предстоит придумать жителям и гостям Петербурга.