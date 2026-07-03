Общественный штаб по наблюдению за ходом избирательных кампаний откроется в Петербурге

20 сентября в Петербурге пройдут выборы в Госдуму и Законодательное собрание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

20 сентября в Петербурге пройдут выборы в Госдуму и Законодательное собрание. Город начал активную подготовку и создал Общественный штаб под эгидой Общественной палаты. Цель штаба - обеспечить прозрачность и честность выборов. В состав штаба войдут члены и эксперты Общественной палаты, представители некоммерческих организаций и общественных объединений. За каждым районом будет закреплен член палаты.

Штаб будет работать в предвыборный период и в дни голосования. Эксперты и представители молодежи будут обсуждать все этапы подготовки и проведения выборов.

Для обеспечения прозрачности на избирательные участки направят около 2 тысяч независимых наблюдателей, а в Невской ратуше откроется Центр общественного наблюдения с 50 рабочими местами и видеостеной, на которой будут транслироваться изображения с избирательных участков. Центр будет работать до окончания подсчета голосов. Подать заявку на наблюдение может любой желающий.

Не менее 70 мобильных мониторинговых групп, состоящих из членов штаба и волонтеров, будут работать в Центре общественного наблюдения.

- Основная часть работы по организации выборов лежит на администрациях и избирательных комиссиях, а задача штаба - взаимодействие со всеми участниками процесса. Выборы пройдут в безопасных условиях, - рассказал заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Ватагин.