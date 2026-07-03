Новые поезда на юг России запустят из Петербурга с 16 июля

Билеты можно будет приобрести за 30 дней до даты отправления. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С июля 2026 года открываются три новых железнодорожных маршрута, которые свяжут Москву и Петербург с южными городами России. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Так, с 16 июля начнет курсировать поезд №177/178 между Петербургом и Анапой с графиком движения через день.

- Первый рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 16 июля в 01:40, обратный поезд из Анапы отправится 18 июля в 04:17, - рассказали в пресс-службе ГСЭ.

Тем временем, поезд №153/154 между Москвой и Ростовом-на-Дону уже отправился в путь. Первый рейс из Ростова прибыл в Москву. Состав будет отправляться из столицы ежедневно в 20:00.

С 10 июля поезд №433/434 по маршруту Москва - Новороссийск будет ходить ежедневно. Первый рейс из Москвы состоится 10 июля в 17:45, а из Новороссийска - 12 июля в это же время.

Билеты на все три направления можно будет приобрести за 30 дней до даты отправления.