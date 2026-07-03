Петербуржца отправили в СИЗО за откровенные переписки с маленькими девочками

Мужчина проведет под стражей до конца июля. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали мужчину за откровенные переписки с малолетними девочками. Петербуржец обращался со школьницами на взрослые темы и выпрашивал у подростков фотографии интимного характера. Инцидент произошел в апреле 2026 года. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Все фото и видео мужчина сливал. Его жертвами стали девочки 14 и 15 лет.

- Мужчина создавал и распространял среди неопределенного круга лиц фотографии и видеозаписи интимного характера с участием несовершеннолетних, что нанесло ущерб их психическому и нравственному развитию, причинило им страдания и моральный вред, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов» и «Развратные действия». 1 июля извращенца задержали, ему предъявили обвинение.

Мужчину отправили в СИЗО до 27 июля.