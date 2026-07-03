Лобовое стекло самолета Петербург - Москва неожиданно треснуло во время полета

В самолете треснуло внешнее стекло одной из секций кабины пилотов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лобовое стекло самолета, летевшего из Петербурга в Москву, неожиданно треснуло во время полета. Инцидент произошел 2 июля. После обнаружения повреждения командир экипажа решил не рисковать и вернулся в Петербург. Самолет успешно приземлился, а для продолжения рейса использовали резервный борт. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия».

- Треснуло внешнее стекло одной из секций кабины пилотов, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. К счастью, обошлось без происшествий.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что летевший в Москву самолет приземлился в аэропорту «Пулково» из-за запаха гари в салоне. Командир объявил по радиосвязи о запахе гари во время полета. Самолет приземлился в Северной столице. В салоне самолета находилось 182 пассажира. К счастью, во время полета никто не пострадал.