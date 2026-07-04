Силовики нагрянули в ЛГБТ*-клуб в центре Петербурга

Вероятно, последняя афиша клуба с Разъезжей улицы. Фото: ВКонтакте

Силовики нагрянули в кабаре-клуб на Разъезжей улице в центре Петербурга. По информации ТАСС, причина в том, что заведение заподозрили в публичной пропаганде ЛГБТ*, также у нескольких посетителей ранее выявляли случаи заражения оспой обезьян. Мероприятие правоохранительных органов прошли прямо в ночь на 4 июля. Подробностями поделились в информагентстве:

- Силовики проверили документы у нескольких десятков человек, чтобы установить их личности и возраст. Кроме того, прошел досмотр помещений клуба, а личные вещи посетителей и одежду проверили на наличие наркотиков и психотропных препаратов. У самого заведения проверяют необходимые лицензии для продажи алкоголя, - пишет ТАСС.

По данным информационного агентства, ссылающегося на силовиков, заражения оспой обезьян происходили прямо в приватных комнатах клуба. Что именно там могли делать, догадаться несложно. На организаторов потенциальных ЛГБТ*-вечеринок могут возбудить административное дело. Клубу грозит приостановка работы и крупный штраф.

* - движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в России.