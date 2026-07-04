Взгляды, насмешки и даже комплименты: Психолог раскрыл признаки сплетников в рабочем коллективе

На работе лучше не делиться подробностями своей личной жизни и, в целом, не заводить друзей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Косые взгляды, пересмешки и даже чрезмерные комплименты – все это может быть признаком того, что вас обсуждают за спиной на работе, предупреждает психолог Александра Миллер в разговоре с сетевым изданием «Абзац». Более того, чаще всего сплетники хотят открыто насмехаться над своей жертвой, а не просто в кулуарах, поэтому позволяют себе и открытые издевательские шутки.

- Сплетниками могут быть и лизоблюды, которые чрезмерно лезут с комплиментами, - предостерегает Миллер.

Если вы узнали о том, что вас обсуждают за спиной, можно спросить коллег прямо: почему их волнуют подробности вашей жизни и чего они хотят этим добиться? В идеале это сделать в разгар сплетен, когда они не будут ожидать неудобного вопроса.

- Но в целом общее правило – ни с кем не обсуждать свою личную жизнь. Никаких друзей на работе вообще не должно быть. Этим многие пренебрегают, а потом дорого платят, - настаивает психолог Миллер.