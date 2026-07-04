Почти как в советское время: В России все больше молодых людей получают среднее профессиональное образование

Система профобразования в стране перестраивается под реальный запрос экономики. Фото: канал Александра Беглова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечает в стране рост интереса к среднему профессиональному образованию. После 9-го класса в колледжи и техникумы идут сегодня около 65 % выпускников, после 11-го класса – порядка 12 %, передает слова политика Федерал Пресс.

- Еще несколько лет ситуация была другой. Был существенный перекос в сторону специальностей, не связанных с рабочими профессиями. Это было чревато переизбытком невостребованных кадров на рынке труда, - пишет информагентство со ссылкой на Володина.

И вот теперь, по мнению председателя Госдумы, система профобразования перестраивается под реальный запрос экономики. Сейчас в колледжах и техникумах обучается 3,9 миллиона человек. Это немногим меньше, чем в советское время – тогда было 4 миллиона. Кроме того, за последние пять лет приняли 21 федеральный закон, направленный на повышение качества среднего профессионального образования.