Две жительницы Мурманска похитили 13-летнюю девочку ради выкупа

У отца девочки свой бизнес. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Две жительницы Мурманска похитили 13-летнюю девочку и требовали с ее отца-предпринимателя многомиллионный выкуп, пишет b-port.com. По версии следствия, 16 июня злоумышленницы – 42-х и 17 лет – караулили девочку-подростка у ее дома. Дождавшись, они схватили ее и затолкали в арендованную иномарку, а затем вывезли на дачу на территории Кольского округа, где и держали.

Отец девочки занимается частной медицинской практикой – женщины потребовали с него 25 миллионов рублей за возвращение дочери, отправив сообщение с мобильного телефона подростка. Начались длительные переговоры.

- Когда женщины поняли, что подключились правоохранители, они засунули девочку в багажник, вывезли в Первомайский округ города и оставили там, попытавшись скрыться, - пишет информагентство. - Но слаженная работа следователей СК России и сотрудников угрозыска позволило быстро задержать вымогательниц.

Женщин заключили под стражу, старшая из них уже была судима за кражи и разбой.